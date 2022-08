Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Grodener Chaussee in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Cuxhaven zu einem besonderen Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Cuxhavener verwechselte offensichtlich das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr mit seinem PKW aus einer Auffahrt in die Grodener Chaussee ein. Im fließenden Verkehr kollidierte der Pkw mit dem Pkw eines 36-jährigen Bochumers. Ein mitfahrendes Kind wurde zunächst rettungsmedizinisch betreut, konnte aber im Anschluss zum Glück wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

