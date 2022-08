Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallflucht in Geestland OT Bad Bederkesa + Schwerer Motorradunfall in Geestland OT Neuenwalde

Cuxhaven (ots)

Am Sonntagnachmittag, 07.08.2022, gegen 12 Uhr kam es zu einem Parkplatzunfall bei der Burg in Bad Bederkesa. Beim Vorwärtseinparken beschädigte ein Daimler den auf der rechten Seite bereits abgestellten Ford Tourneo. Der Fahrer des Daimler entfernte sich jedoch einfach von der Unfallstelle. Als die 44-jährige Fahrerin des Ford gegen 16 Uhr zu ihrem Auto zurück kam, stellte sie den Schaden fest und informierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme kehrte der 78-jährige Fahrer des Daimler zurück. Die Unfallschäden stimmten überein und eine Zeugin des Vorfalls konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 78-jährigen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Am Sonntagnachmittag, 07.08.2022 kam es auf der L 119 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Neuenwalde zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Hamburger hatte mit seinem Motorrad die Autobahn in Richtung Dorum verlassen. Er entschloss sich direkt nach dem Abbiegen zum Wenden über die Sperrfläche. Ein 70-jähriger Motorradfahrer aus Loxstedt, der auch in Richtung Dorum fuhr, erkannt die Situation zu spät und fuhr mit seinem Motorrad gegen das Motorrad des Hamburgers. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde der Hamburger und seine 27-jährige Mitfahrerin (Sozia) aus Hamburg schwer verletzt. Der 70-jährige Loxstedter verletzte sich beim Zusammenstoß nur leicht. Für die Behandlung im Krankenwagen musste die Unfallstelle für eine Stunde voll gesperrt werden. Später wurden die beiden Hamburger in ein Bremerhavener Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Motorräder wurden abgeschleppt.

