Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Cuxhaven (ots)

Am 06.08.2022, gegen 14:30 Uhr, kam es auf dem Langenfeldweg in Höhe des Zeltplatzes in 27619 Spaden, zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Beteiligt gewesen sein sollen ein silberner VW Golf sowie ein blauer Mercedes. Diese hätten zudem eine auffällige Fahrweise aufgewiesen. Zeugen, welche Angaben zu diesem Ereignis machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Nummer 04706 / 948-0 in Verbindung zu setzen.

