Polizei Hagen

POL-HA: Kind und Koffer schon ausgeladen, Zug fährt mit Papa weiter

Hagen (ots)

Am Samstag Abend, gegen 21:45 Uhr, kam ein Familienvater mit seinem 3-jährigen Sohn mit dem Zug am Hagener Hauptbahnhof an. Den mitgeführten Koffer stellte er mit dem Sohnemann beim Ausladen auf dem Bahnsteig ab. Dann wollte er noch schnell den Kinderwagen aus dem Zug holen. Hierbei schlossen sich jedoch die Türen und der Zug fuhr wieder an. Während Papa also auf dem Weg zum nächsten Bahnhof war, stand der Junge nun mit dem Koffer alleine auf dem Bahnsteig. Die schnell herbeigerufene Bundepolizei kümmerte sich aber schnell um den jungen Mann und nahm in auf der Wache in Obhut, bis er dort wieder abgeholt werden konnte.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell