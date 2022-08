Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven Geestland OT Langen Fahren ohne Haftpflichtversicherung

Cuxhaven (ots)

Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Geestland einen Ford Fiesta in Langen. Der 58-jährige Fahrer aus Loxstedt war sehr aufgeregt und zitterte sogar im Auto. Bei der Überprüfung seiner Papiere konnte die Ursache für die Nervosität gefunden werden. Seit einigen Monaten war die Versicherung für sein Auto abgelaufen. Der Fahrzeugschein wurde einbehalten und die Dienstsiegel vom Kennzeichen entfernt. Weiterfahren durfte er auch nicht. Da er aktuell bei einem Freund in Geestland wohne, war der Heimweg nicht mehr so weit. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

