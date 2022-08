Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Störung der Telefonleitung - Polizeikommissariat Geestland weiterhin nur eingeschränkt erreichbar

Cuxhaven (ots)

Geestland. Seit einigen Tagen ist das Polizeikommissariat Geestland telefonisch die bekannten Rufnummern nicht erreichbar. Betroffen sind sowohl der Einsatz- und Streifendienst an der Rosenburg in Debstedt als auch das Dienststellengebäude an der Sieverner Straße. Es wird mit Hochdruck an der Entstörung gearbeitet. Eine Rufumleitung über die Telefonnummer 04721 573101 zur Wache des Einsatz- und Streifendienstes ist eingerichtet. In Notfällen erreichen Sie die Polizei jederzeit über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell