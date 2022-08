Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall - Mutter und 4-jährige Tochter verletzt

Cuxhaven (ots)

Oberndorf. Am gestrigen Donnerstag (04.08.2022) kam es gegen 20:30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Oberndorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Oberndorferin kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Unfall wurde die Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 4-jährige Tochter verletzte sich durch den Unfall leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden

