Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Cuxhaven (ots)

Am 27.07.22, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 21jähriger Hamburger mit einem Pkw Opel in der Gemarkung Wurster Nordseeküste die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Kurz vor der Anschlussstelle Nordholz wurde er durch einen Pkw BMW (dunkel) verbotswidrig rechts überholt. Der Hamburger musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stieß dabei gegen die Mittelschutzplanke. Es entstand Sachschaden an seinem Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aus diesem Grunde wurde gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren wegen Unfallflucht, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon 04721-5730.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell