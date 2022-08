Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kupferdiebe ++ Wohnungseinbruch ++ Unfallflucht

Cuxhaven (ots)

Kupferdiebe

Geestland / Kührstedt. Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche die kupferne Regenrinne und das Fallrohr eines Buswartehäuschens entwendet. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.

++++++

Einbrecher nutzen Abwesenheit

Lamstedt. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 28.07.22 bis Sonntag, 31.07.22, die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind in ein Einfamilienhaus in Lamstedt eingebrochen. Wie die Täter in das Haus gelangt sind, steht noch nicht fest. Im Haus durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von über 700,- Euro.

++++++

Bremerhaven / A27. Gestern Abend (01.08.22) gegen 19.30 Uhr wurde der PKW eines 43-jährigen aus Minden auf der Autobahn beschädigt. Der Mann war mit seinem PKW auf der A27 unterwegs, als ihm drei Personen auf der Personenbrücke auffielen. Die Personen ließen etwas von der Brücke auf den PKW fallen. Der PKW wurde leicht beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige im Nahbereich der Brücke feststellen. Gegen die Personen wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

++++++

Unfallflucht

Cuxhaven. In der Nacht von Montag, 01.08.2022, auf Dienstag, 02.08.2022, gegen 2.45 Uhr, ereignete sich in der Bernhardstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Daimler war aus ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Der Fahrer des Daimler fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er wurde dabei allerdings von Zeugen, die durch den Unfallknall wach geworden waren, beobachtet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Unfallwagen nur unweit der Unfallstelle entdecken. Sie ermitteln jetzt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

++++++

