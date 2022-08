Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit Sattelzug - Vollsperrung L120

Cuxhaven (ots)

Debstedt und Drangstedt. Am frühen Montagmorgen des 01.08.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 120 zwischen der Anschlussstelle Debstedt und der Ortschaft Drangstedt. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte der 29-jährige Fahrzeugführer eines Sattelzuges, beladen mit Flüssigkreide, einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen, um einen "Spiegelunfall" zu vermeiden, da der entgegenkommende Sattelzug sehr weit links fuhr. Aufgrund dieses Lenkmanövers geriet er mit seinem Fahrzeuggespann in den durch Regen aufgeweichten rechten Seitenraum. Ein Gegenlenken auf die Fahrbahn schlug fehl, sodass der Sattelzug nach ca. 150m im Seitenraum zum Stehen kam und letztlich im weichen Erdreich auf die Seite kippte. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten ist die L 120 bis in die Nachmittagsstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine umfangreiche Ableitung eingerichtet. Glücklicherweise wurde der LKW-Fahrer nicht verletzt. Der entgegenkommende Sattelzug, weißes Zugfahrzeug mit blauem Planenauflieger, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise zum flüchtigen Sattelzug werden durch die Polizei unter 04743/928-0 oder 04721/573-0 entgegengenommen.

