POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland/ Sieverner Straße Ecke Schmidtkuhlsweg Vorfahrtsverstoß mit drei Leichtverletzten

Cuxhaven (ots)

Am 29.07.2022, gegen 13:00 Uhr, kommt es in 27607 Geestland, Sieverner Straße Ecke Schmidtkuhlsweg zu einem Verkehrsunfall. Die 41- jährige Geestländerin befährt mit ihrem PKW die Sieverner Straße in Fahrtrichtung Sievern und möchte nach links in den Schmidtkuhlsweg abbiegen. Hierbei übersieht sie den entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten PKW des 88- jährigen Cuxhaveners. Es kommt zu einem Zusammenstoß, wodurch der PKW der Geestländerin auf eine Verkehrsinsel geschleudert wird. Beide Fahrzeugführer und die 81- jährige Beifahrerin des Cuxhaveners wurden leicht verletzt. Es entstehen Sachschäden an beiden Fahrzeugen

