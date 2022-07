Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeimeldungen aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Bad Bederkesa - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zum 31.07.22, gegen 03.30 Uhr, wurde durch Zeugen ein Pkw gemeldet, dessen Fahrzeugführer alkoholisiert sei. Beamte des PK Geestland konnten den 55jährigen Fahrzeugführer in Bad Bederkesa kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

+++++

BAB 27 - Verkehrsunfall

Am Samstag den 30.07.2022 gegen 11.07 Uhr, ereignete sich auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen kurz hinter der Anschlussstelle Debstedt, ein Verkehrsunfall. Eine 58jährige Geestländerin befuhr mit ihrem Pkw Toyota die BAB. Um einen langsamer fahrenden Pkw zu überholen, wechselte sie vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Hierbei übersah sie einen von hinten mit deutlich höherer Geschwindigkeit fahrenden Pkw Audi. Die 28jährige Cuxhavener Fahrzeugführerin des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Toyota. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von Euro 20.000.

Die Polizei bitte Zeugen des Vorfalles, sich beim Polizeikommissariat Geestland zu melden. Telefon: 04721/573/101

+++++

BAB 27 - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag den 30.07.2022, gegen 17.25 Uhr, kam es auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven im Bereich zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 53jährige Cuxhavenerin kam mit ihrem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenraum. Hier kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Leitpfosten und kleineren Bäumen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der totalbeschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. Euro 11.000,-.

+++++

Elmlohe - Berauschter Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet; zur Hilfe eilende Ehefrau stehr ebenfalls unter Alkoholeinfluss

Am 31.07.2022, gegen 02.00 Uhr, wurde die Polizei Geestland alarmiert, da in Elmlohe ein Lkw mit einem angetrunkenen Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Bramel losgefahren sei. Der Lkw konnte in der Ortschaft Marschkamp festgestellt werden. Auf der Fahrt vom Abfahrtsort in Elmlohe bis zum Kontrollort Marschkamp wurde mit dem Lkw zumindest ein Verkehrsunfall verursacht. Der alkoholisierte Fahrzeugführer fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 60jährige Fahrzeugführer aus Loxstedt erheblich alkoholisiert war. Dieser musste die Beamten zur Blutprobenentnahme begleiten. Es wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme erschien die 55jährige Ehefrau des o.g. Fahrzeugführers mit ihrem Pkw am Kontrollort. Sie wollte den Lkw ihres Ehemannes nach Hause fahren. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Fahrzeugführerin jedoch fest, dass auch diese alkoholisiert war. Auch hier wurden Folgemaßnahmen durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eröffnet.

Die Polizei bitte Zeugen des Vorfalles, sich beim Polizeikommissariat Geestland zu melden. Telefon: 04721/573/101

