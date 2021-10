Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Unbekannter stiehlt Geldbörse - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einen ca. 25-30 Jahre alten, 180-185 cm großen Mann mit dunklen Haaren, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose, sucht die Polizei in Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl. Eine Zeugin beobachtete den Mann, der sich auffällig verhalten hat, im Lidl-Markt zur Tatzeit am Mittwoch (6.10.) zwischen 11.30 und 12 Uhr. Zu der Zeit stahlen bislang unbekannte Täter einer 81-jährigen Seniorin ihre Geldbörse. Diese hatte sich zuvor in einer Einkaufstasche befunden, die an den Einkaufswagen gehängt war. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel.: 02594/7930. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Taschendieben. In den vergangenen Wochen ist wieder vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Tragen sie ihre Wertgegenstände am Körper. Legen sie keine Taschen mit Geldbörsen in den Einkaufswagen oder hängen diese daran. Falls sie verdächtige Personen bemerken, melden sie sich beim Personal.

