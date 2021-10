Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Nachtigallengrund/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte am Mittwoch (6.10.) in ein Einfamilienhaus am Nachtigallengrund. Im Inneren betraten und durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war kein Diebesgut bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 und 12.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

