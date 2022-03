Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Krefeld: Ursula Mecklenbrauck wird neue Polizeipräsidentin Innenminister Reul: "Eine Verwaltungsexpertin mit großer Verwendungsbreite"

40217 (ots)

Das Ministerium des Innern teilt mit:

Ursula Mecklenbrauck wird neue Polizeipräsidentin in Krefeld. Das hat das Landeskabinett auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul am Dienstag, 29. März 2022, beschlossen. "Ursula Mecklenbrauck ist eine exzellente Juristin, die über den Tellerrand blickt. Sie hat sich nie gescheut, ihre Komfortzone zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen - eine Verwaltungsexpertin mit großer Verwendungsbreite. Ich bin froh, dass wir sie für den Bereich der Polizei zurückgewinnen konnten", sagte Reul.

Mecklenbrauck ist 45 Jahre alt und derzeit Leiterin des Referats "Inneres, Justiz" bei der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit Übernahme der Referatsleitung wurde sie im Oktober 2020 zur Ministerialrätin ernannt. Die gebürtige Koblenzerin absolvierte in Saarbrücken ein Studium der Rechtswissenschaften. Noch vor dem Referendariat sammelte sie 2002 erste berufliche Erfahrungen im Landtag Mecklenburg-Vorpommern und in der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete sie unter anderem im Landtag Nordrhein-Westfalen, im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und verschiedenen nachgeordneten Behörden. In der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen war Mecklenbrauck bereits von 2012 bis 2018 stellvertretende Leiterin verschiedener Referate. Daraufhin war sie fast zwei Jahre im Ministerium des Innern als stellvertretende Leiterin für das Referat "Organisation der Polizei" tätig. In dieser Zeit war sie unter anderem für das Änderungsgesetz zum Polizeiorganisationsgesetz (POG NRW) verantwortlich. Dadurch wurden die Aufsichtsstrukturen der Polizei nach dem "Fall Lügde" reformiert. Des Weiteren war sie dafür zuständig, die Polizei vor missbräuchlicher Verwendung polizeilicher Namen, Symbole und Erkennungszeichen zu schützen.

Über die Ernennung zur Polizeipräsidentin sagte Ursula Mecklenbrauck: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die enge Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in Krefeld. Die Sicherheit einer Stadt ist wichtig für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Dies gilt umso mehr in einer Welt, die immer komplexer, digitaler und dynamischer wird. Ich möchte mit allen Krefelderinnen und Krefeldern gemeinsam für Respekt und Verlässlichkeit stehen; denn Sicherheit kann nur gemeinsam gelingen."

Ursula Mecklenbrauck wird ihre neue Position als Polizeipräsidentin in Krefeld bereits innerhalb der kommenden Wochen antreten. Ein Foto von ihr ist im Netz unter https://www.im.nrw/mediathek abrufbar.

Original-Content von: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell