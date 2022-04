Xanten (ots) - Für Xantener, Alpener und Sonsbecker Fahrradbesitzer bieten Polizeihauptkommissarin Christiane Löker und Polizeihauptkommissar Bernd Holtermann eine kostenlose Fahrradcodieraktion an. Die beiden Bezirksdienstbeamten codieren am Karsamstag (16.04.2022) auf dem Garagenhof an der Polizeiwache Xanten, Karthaus 14, 46509 Xanten, in der Zeit von 13.00 Uhr ...

mehr