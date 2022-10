Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung wegen Zigarette in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Weil ihm offenbar der Zigarettenqualm störte, hat ein Unbekannter einen 22-Jährigen am Donnerstagabend, 27. Oktober 2022, in der Neustadt angegriffen. Gegen 22 Uhr stand der 22-Jährige zusammen mit einem 16- und einem 18-Jährigen in einer Einfahrt in der Straße "Wiehagen" und rauchte eine Zigarette. Plötzlich kamen zwei Unbekannte auf die Gruppe zu, wobei sich einer der beiden über das Rauchen der Zigarette beschwerte. Als der 22-Jährige den Unbekannten aufforderte, zunächst zu zeigen, was er in seinen Händen hält, griff der Unbekannte den Gelsenkirchener mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Der 22-Jährige und seine beiden Begleiter flüchteten in die Wohnung, von wo aus sie die Polizei alarmierten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige war circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte rot-braunes Haar und trug schwarze Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell