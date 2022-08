POL-NE: Betrüger per Messengerdienst erfolgreich - Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Neuss-Dormagen (ots) - Am 15.08.22, 14:40 Uhr, kam es in Dormagen, auf der Kieler Straße im Bereich Top-West zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 81-jähriger Dormagener befuhr mit seinem PKW VW Golf die Kieler Straße aus Richtung Lübecker Straße kommend in Richtung Parkplatz des HIT-Marktes. In Höhe des Baumarktes geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier kam ...

