Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Männer wollen 31-Jährigen bestehlen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend, 29. Oktober 2022, kam es in Bulmke-Hüllen zu einem versuchten Raub an der Wanner Straße. Ein 31 Jahre alter Mann gab an, dass er bei Erreichen seiner Wohnanschrift von zwei Unbekannten angegangen wurde. Einer von beiden sprühte dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht. Der 31-Jährige lief weg, die Tatverdächtigen ließen von ihm ab und flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Einer der Tatverdächtigen war schwarz gekleidet und hatte einen schwarzen Bart. Der andere Tatverdächtige kann nicht beschrieben werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell