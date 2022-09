Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei ermittelt nach mehreren Verkehrsunfallfluchten

Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nachdem ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mindestens sechs geparkte Fahrzeuge beschädigt hat, ermittelt die Polizei in Mörfelden-Walldorf und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher gegen 23.30 Uhr am späten Montagabend (19.09.) vermutlich mit einem Bus oder einem Lastwagen die Langener Straße von der Bundesstraße 44 kommend in Richtung Rüsselsheim. Auf einer Strecke von über 200 Metern kam er aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und touchierte mindestens sechs, am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. An den Autos wurden Schäden an den linken Außenspiegeln festgestellt, der Gesamtschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Die Besitzer alarmierten daraufhin die Polizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell