POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach zu dem tot aufgefundene neugeborenen Mädchen: Wir sprechen über ein Baby. Wir sprechen über Rabea.

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag, 31. März, einen 25-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Folgetag Haftbefehl. Der Mann hatte in einem Supermarkt an der Straße Reyerhütte in Hardterbroich-Pesch mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol gestohlen. Gegen 18 Uhr bemerkte der Ladendetektiv, dass der Mann die Flaschen aus dem Ladenregal nahm, die Sicherungsklebefolien ...

mehr