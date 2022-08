BPOLI-KA: Täterfeststellung nach Diebstahl dank guter Zusammenarbeit

Bruchsal (ots) - Montagabend (15. August) beleidigte ein 22-jähriger Deutscher einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof in Bruchsal. Zuvor war der 22-Jährige mehrfach über die Gleise gelaufen und hatte auf den Bahnsteig uriniert. Eine Streife der Bundespolizei stellte die Personen gegen 20:35 Uhr am Bahnhof fest. Zunächst versuchte der 22-Jährige sich der ...

