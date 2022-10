Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stehlen Bäckerei-Tresor/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag, 29. Oktober 2022, zwischen 15 und 23 Uhr den Tresor einer Bäckerei an der Cranger Straße in Erle gestohlen. Ein Mitarbeiter gab an, dass er beim Betreten des Gebäudes am späten Abend den Diebstahl bemerkte und sofort die Polizei alarmierte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und bittet um Zeugenhinweise unter den Telefonnummern 0209 265 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell