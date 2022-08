Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Mühlacker (ots)

Betrunken am Steuer ertappt wurde am Donnerstagabend eine Autofahrerin in Mühlacker.

Eine 53-Jährige wurde gegen 21:30 Uhr auf der Bundesstraße 10 von Illingen kommend in Richtung Mühlacker einer Polizeikontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Frau musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Gegen sie wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell