Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet in Verkehrsfallflucht mit leichtem Personenschaden

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 28. Oktober, um 11.10 Uhr wurden Mitarbeiterinnen eines Modegeschäftes an der Bahnhofstraße durch mehrere Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass eine weibliche Person mehrere Kleidungsstücke entwendet habe. Als die beiden Mitarbeiterinnen auf die Tatverdächtige zugingen und sie ansprachen, wurden sie durch die Tatverdächtige weggestoßen, um sich mit der Tatbeute aus dem Ladenlokal entfernen zu können. Außerhalb des Geschäftes stieg die zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Frau in einen blauen Ford Mondeo, der von einer männlichen Person geführt wurde. Nachdem die Tatverdächtige in das Kraftfahrzeug eingestiegen war, verursachte der Fahrzeugführer durch Rückwärtsfahren aus der genutzten Parklücke einen Verkehrsunfall. Hierbei konnte sich ein 74-jähriger Gelsenkirchener nur noch durch einen beherzten Sprung aus dem Gefahrenbereich retten, um nicht von dem flüchtenden Pkw rückwärtsfahrend erfasst zu werden. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrzeugführer zunächst mit der Tatverdächtigen des zuvor begangenen räuberischen Diebstahls. Das Fahrzeug konnte aber wenig später durch Beamte der Kriminalpolizei Gelsenkirchen auf der Ringstraße angehalten werden. Der Tatverdächtige der Verkehrsunfallflucht konnte keinen festen Wohnsitz nachweisen und wurde vorläufig festgenommen. Nach Zahlung der vorgesehenen Sicherheitsleistung konnte er entlassen werden. Die Tatverdächtige des räuberischen Diebstahls wurde ebenfalls festgenommen. Da auch sie keinen festen Wohnsitz angeben konnte, brachten Sie die Beamten in das Gewahrsam. Hier dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell