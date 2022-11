Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Täter versteckt sich nach Einbruch unter dem Bett

Gelsenkirchen (ots)

Am Halloween-Abend musste die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Sydowstraße in Buer einen ganz realen Schrecken erleben. Während sie sich gegen 19:40 Uhr ganz in der Nähe ihres Heimes auf einer Party befand, wurde sie von einer Nachbarin über ein verdächtiges Klirren auf ihrer Terrasse informiert. Zusammen mit zwei Begleitern machte sie sich schnell auf den Weg nach Hause und entdeckte dort, dass die Terrassentür eingeschlagen worden war. Beim Betreten des Hauses hörten die Geschädigte und ihre Unterstützer Geräusche aus dem Obergeschoss. Und tatsächlich entdeckten sie den Einbrecher im Schlafzimmer, wo sich der erst 13-jährige Täter unter dem Bett versteckt hatte. Er wurde von den eingesetzten Beamten zunächst zur Polizeiwache verbracht und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

