Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Smartphone in Bismarck geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In Bismarck kam es am Mittwoch, 2. November 2022, gegen 22.10 Uhr zu einem Raubdelikt durch drei unbekannte Täter. Ein 17-jähriger Gelsenkirchener lief zu Fuß auf der Bickernstraße und wurde in Höhe der Evastraße von zwei Unbekannten angesprochen und unter Vorhalt eines Hammers zur Herausgabe seines Smartphones aufgefordert. Zusätzlich drohten die beiden Tatverdächtigen ihm mit einem Messer. Der Gelsenkirchener übergab sein Smartphone schließlich einem dritten Unbekannten, welcher zur Gruppe hinzukam, und nach Erhalt der Beute in Richtung Consolpark flüchtete. Die anderen beiden Tatverdächtigen liefen nach der Tat in Richtung Erdbrüggenstraße zu Fuß weiter. Alle drei Unbekannten waren augenscheinlich männlich, schmal gebaut und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Weiterhin trugen alle dunkle Kleidung, eine Jacke mit aufgezogener Kapuze und hatten eine medizinische Maske im Gesicht. Der Tatverdächtige mit dem Hammer trug zusätzlich schwarze Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

