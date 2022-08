Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemeldung der Polizei Diez für das Wochenende 13./14.08.2022:

Diez (ots)

Unfall durch Bagger in Altendiez: Am 13.08.2022 gegen 10:25 Uhr rollte ein zuvor nicht ordnungsgemäß gesicherter Radlader die Helenenstraße entlang, bis er letztlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings entstand nicht unerheblicher Sachschaden an mehreren Objekten.

Unfall mit Personenschaden in Hahnstätten: Am 13.08.2022 gegen 10:00 Uhr stürzte ein Motorradfahrer auf der B274, welche er zuvor in Richtung Hahnstätten befahren hatte. Er verletzte sich hierbei leicht. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich gewesen sein.

Brand in der Gemarkung Diez: Am frühen Morgen des 14.08.2022 gegen 03:55 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Gemarkung Diez entlang des Fuchsenhölerweges informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass gestapeltes Holz brannte, was zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell