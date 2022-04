Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung- Zeuge gesucht

Landau (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und zwei 17-Jährigen kam es am Mittwochvormittag in der Dammühlstraße in Landau. Der 33-Jährige soll zunächst die beiden 17-Jährigen beleidigt haben, als es dann zu körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein bislang unbekannter Zeuge trennte die beiden Parteien. Die Polizei Landau bittet diesen Zeugen, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

