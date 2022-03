FW-Kiel: Gartenlaube in Vollbrand

Kiel (ots) - Auch am Samstagmorgen konnte das Einsatzaufkommen in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte nicht wieder in den Normalbetrieb überführt werden. Die Sonderlage zum Sturmtief Zeynep, das die Feuerwehren im ganzen Norden in Atem hielt verursachte in den letzten 24 insgesamt 537 Einsätze die über die IRLS Mitte disponiert wurden. Nahezu alle Einheiten der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt ...

mehr