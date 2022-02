Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Zwischenmeldung zum Sturmtief Zeynep

Kiel (ots)

Auch am Samstagmorgen konnte das Einsatzaufkommen in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte nicht wieder in den Normalbetrieb überführt werden. Die Sonderlage zum Sturmtief Zeynep, das die Feuerwehren im ganzen Norden in Atem hielt verursachte in den letzten 24 insgesamt 537 Einsätze die über die IRLS Mitte disponiert wurden. Nahezu alle Einheiten der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kiel und in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön waren im Einsatz. Auf das Kieler Stadtgebiet entfielen bis 9:00 Uhr 85 Einsätze, auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde 268 und auf den Kreis Plön 184 Hilfeleistungseinsätze. Es handelte sich dabei größtenteils um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste sowie lose Dachziegel oder Fassadenteile die gesichert werden mussten. Ab 7:00 Uhr konnte ein erneuter Anstieg der Einsatzzahlen in allen Gebietskörperschaften der IRLS Mitte beobachtet werden.

