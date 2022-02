Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Abschlussmeldung zum Sturmtief Zeynep

Kiel (ots)

Erst am samstäglichen Nachmittag konnten die Maßnahmen der besonderen Führungsorganisation in den Normalbetrieb überführt werden. Neben fortlaufend noch zu disponierenden Sturmeinsätzen, vielen medizinischen Notfällen und diversen Brandeinsätzen in den Gebietskörperschaften der IRLS-Mitte, pendelte sich das Einsatzaufkommen auf ein hohes samstägliches Niveau ein. Insgesamt wurden bis 15:00 Uhr in der "Sonderlage Zeynep" 815 Einsätze über die IRLS Mitte disponiert. Davon entfielen 135 auf das Kieler Stadtgebiet, 360 auf den Kreis Rensburg Eckernförde und 278 auf den Kreis Plön. Überwiegend wurden durch die Rettungskräfte der Feuerwehren lose Dachziegel, Gebäudeteile, umgestürzte Bäume oder gefährdende Äste gesichert oder abgetragen.

