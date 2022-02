Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in Kiel-Gaarden

Kiel (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Mitte über Notruf eine stark verrauchte Wohnung in der Elisabethstraße, Ecke Karlstal in Kiel-Gaarden gemeldet. Die umgehend alarmierten Kräfte der Feuer- und Rettungswache Ost fanden vor Ort einen Zimmerbrand im Obergeschoß vor. Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster und drohten auf das Dach überzugreifen. In der Brandwohnung selbst waren keine Personen, sodass sofort mit der Brandbekämpfung begonnen werden konnte. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz war das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten am Dachstuhl gestalteten sich schwieriger, hier musste die Dachbedeckung mithilfe der Drehleiter entfernt und einige Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden. Der gesamte Einsatz dauerte daher über 2 Stunden, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Elmschenhagen, sowie der Rettungsdienst.

