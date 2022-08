LPI-G: Pkw überschlägt sich

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Im Zeitraum vom 14.08.-15.08.2022 brachen bislang unbekannte Täter in einer Gartenanlage in Neupoderschau drei Gartenlauben auf. Nach erstem Anschein wurden in allen Fällen Elektrowerkzeuge entwendet. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die PI Altenburger Land unter der Telefonnummer: 03447/4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

