Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pyrotechnik entfacht Feuer auf Balkon - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein gemeldeter Balkonbrand rief heute Morgen (16.08.2022, ca. 03.45 Uhr) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Mühsam-Straße in Gera auf den Plan. Auf diesem gerieten ersten Erkenntnissen zufolge diverse Haushaltsgegenstände in Brand, nachdem offensichtlich ein pyrotechnischer Gegenstand auf den Balkon geworfen wurde und umsetzte. Der 89-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung verletzte sich beim Versuch das Feuer zu löschen leicht und musste medizinisch versorgt werden. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand nach ihrem Eintreffen zügig zu löschen. Zu den Hintergründen der Tat sowie den flüchtigen und bislang unbekannten Tätern wird ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo Gera nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/82340 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell