LPI-G: Kellereinbruch in der Karl-Matthes-Straße - Polizei Gera ermittelt

Altenburg (ots) - Rositz: Am 14.08.2022 befuhr die 15-jährige Fahrerin einer Simson S 51 gegen 12.35 Uhr die Karl-Marx-Straße in Rositz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in einer Kurvendurchfahrt zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fahrerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

