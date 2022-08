Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebe in Gera unterwegs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Gera (ots)

Gera: Gegenwärtig ermittelt die Kriminalpolizei Gera in zwei Fällen des Trickdiebstahls. Was war passiert? Am Nachmittag des 05.08.2022 klingelten bislang unbekannte und augenscheinlich ausländische Personen an zwei Wohnungen in Gera-Lusan (Lusaner Straße und Saalfelder Straße). Nachdem es ihnen gelang, sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen, entwendeten sie aus diesen diverse Haushaltsartikel und Wertgegenstände. Bevor die Geschädigten die Tat bemerkten, konnten sich die Täter entfernen. Derzeit wird von bis zu drei agierenden Tätern (männlich und weiblich) ausgegangen. Ob und inwieweit zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist Teil der Ermittlungen. Dabei sucht die Kripo Gera nun sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Haben Sie am Tattag verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten beobachtet oder sind Sie selbst von einem solchen Vorfall betroffen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/8234-1424 aufgenommen. (JMV)

