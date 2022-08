LPI-G: Versuchter Diebstahl von Gasflaschen in Lucka - Polizei stellt Täter

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Zwischen dem 12.08. und dem 13.08.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Verkehrsschild 206 (Halt. Vorfahrt gewähren). Das Schild war an der Kreisstraße 315 aus Richtung Pausa an der Kreuzung zur Landstraße 2346 (Wolfshainer Kreuz) angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

