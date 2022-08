Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg: Aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls kamen am vergangenen Freitag (12.08.2022) sowohl Polizei als auch Rettungsdienst an der Kreuzung Gabelentzstraße - Johann-Sebastian-Bach-Straße zum Einsatz. Gemäß der Erstmeldung sollte eine Fußgängerin involviert sein. Nach bisherigen Erkenntnissen querte die benannte Fußgängerin (76) gegen 10.05 Uhr die Straße an der besagten Kreuzung, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei wurde sie von einem vorbeifahrenden Pkw Dacia (Fahrer 61) gestreift und leicht verletzt. Ihre Verletzungen wurden in der Folge im Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Polizei Altenburg ermittelt zum Unfallhergang. (JMV)

