Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (20.05.22) haben Unbekannte in Havixbeck drei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Die Tatorte liegen an der Stapeler Straße, der Hohenholter Straße und am Kiebitzweg. Bei allen Aufbrüchen liegt die Tatzeit zwischen 20 Uhr am Donnerstag (19.05.22) und 7 Uhr am Freitagmorgen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Am Freitagmorgen meldete ein Zeuge dann Werkzeugkisten, die am Haus Stapel in der Gräfte trieben. Nach derzeitigem Stand gehören diese zu einem der aufgebrochenen Fahrzeuge. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

