Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Langenbach/ Diebe bei Tat gestört

Coesfeld (ots)

Unbekannte wollten in der Nacht auf Freitag (20.05.22) Räder eines Mercedes CLS 350 Bluetec an der Straße Am Langenbach entwenden. Eine Zeugin störte die Diebe gegen 2.20 Uhr bei der Tat, sodass sie über die Havixbecker Straße in Richtung L550 flüchteten. Sie stiegen in einen grauen Kleinwagen. Es soll sich um drei männliche Täter handeln. Zwei von ihnen sollen eine rote und eine schwarze Sturmmaske getragen haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell