Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht nach Raub einer Geldbörse in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter raubte einen 43-jährigen Mann am Mittwoch, 2. November 2022, gegen 23.15 Uhr in Bulmke-Hüllen aus. Der Gelsenkirchener lief zu Fuß auf der Kirchstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe des dortigen Friedhofes wurde er von einem Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Bevor der Geschädigte reagieren konnte, schlug der Tatverdächtige dem Gelsenkirchener ins Gesicht und trat nach ihm. Dabei entriss er ihm seine Geldbörse. Der Unbekannte flüchtete schließlich zu Fuß in Richtung Bismarckstraße. Der Tatverdächtige wird etwa 35 bis 40 Jahre alt geschätzt, hatte kurze schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug eine blaue Sportjacke. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden. Der Geschädigte suchte noch am selben Abend selbstständig die Polizeiwache am Wildenbruchplatz in Bulmke-Hüllen auf und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

