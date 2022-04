Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf Parkplatz -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep): Am 25.04.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Sparkassen-Geschäftsstelle in der Marktstraße 4a, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der helle Pkw Daimler-Benz A-Klasse einer 78-jährigen aus Holle vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw Daimler A-Klasse entstand am hinteren Stoßfänger Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-901115) in Verbindung zu setzen.

