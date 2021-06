Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (31.05., 15.45 Uhr) verunfallte ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Stadtring Kattenstroth in Höhe des Möllenbrockswegs schwer.

Der 74-Jährige war auf dem Stadtring in Richtung Schledebrückstraße unterwegs, als er in Höhe des Möllenbrockswegs von einer ebenfalls in die Richtung fahrenden 18-jährigen Autofahrerin, welche mit einem Mercedes unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache erfasst worden ist.

Der Pedelec-Fahrer stürzte. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde der 74-jährige Rheda-Wiedenbrücker in ein Krankenhaus gefahren. Die 18-jährige Rheda-Wiedenbrückerin verletzte sich nicht.

An dem Auto und an dem Pedelec entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell