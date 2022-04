Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Außenspiegel beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/DETFURTH (hep): Am 26.04.2022 zwischen 12:30 Uhr und 15:50 Uhr, wurde an einem in der Soltmannstraße am Fahrbahnrand geparkten VW-Transporter der linke Außenspiegel beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren aus Richtung Groß Düngen kommend offensichtlich den Spiegel des geparkten Kfz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-901115) in Verbindung zu setzen.

