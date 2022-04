Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Straße Am Friedrich-Ebert-Park in Höhe Hausnummer 1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines silberfarbenen SUV Volvo fuhr rückwärts, um vom rechten Fahrbahnrand auszuparken. Dabei stieß er gegen den dahinter parkenden PKW Toyota einer 52-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer in Richtung Neustadt / Hildesheimer Straße. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen SUV oder dem Fahrer des SUV machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

