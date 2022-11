Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub auf Friseursalon in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die einen schweren Raub in einem Friseursalon in der Altstadt am Donnerstag, 3. November 2022, beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich gegen 17.15 Uhr, unter dem Vorwand einer Terminvereinbarung, Zutritt zu dem Geschäft auf der Ringstraße. In dem Friseursalon befanden sich die 45-jährige Inhaberin und eine weitere Kundin. Der Tatverdächtige zog schließlich ein Messer und verlangte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die 45-jährige Gelsenkirchenerin übergab dem Unbekannten das Bargeld. Dieser flüchtete anschließend zu Fuß aus dem Salon. Der Tatverdächtige wird etwa 1,90 Meter groß geschätzt, war auffallend dünn, hatte braunes Haar und trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Joggingjacke mit grauen Elementen an den Ärmeln und hatte eine schwarze medizinische Maske im Gesicht. Die Polizei wurde umgehend verständigt und leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern weiter an. Sie erreichen das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

