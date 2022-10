POL-PDTR: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Birkenfeld

Morbach (ots) - Am Donnerstagvormittag, den 20.10.2022 gegen 09:50 Uhr kam es am Geldausgabeautomaten der Sparkasse Morbach, Oberer Markt, zu einem dreisten Trickdiebstahl. Die Geschädigte war gerade im Begriff am Geldautomaten per EC-Karte Geld abzuheben, als sie von 2 neben ihr stehenden Männern angesprochen wurde. Einer der Personen hat sich gebückt und ihr 2 Geldscheine übergeben, mit dem Hinweis diese seien ihr wohl runtergefallen. In dem Moment der Unachtsamkeit ...

