POL-PDTR: Diebstahl von zwei E-Bikes im Stadtteil Tiefenstein

Idar-Oberstein (ots) - Am 19.10.2022 führte die Polizeiinspektion Idar-Oberstein Verkehrskontrollen mit verschiedenen Schwerpunkten im Stadtgebiet von Idar-Oberstein durch. Im Zeitraum von 14:00-16:00 Uhr wurde die erste Kontrollstelle in der Mainzer Straße, in Höhe des Edeka Marktes, eingerichtet. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein besonderes Augenmerk auf die "passive Insassensicherung", also das Anlegen von ...

mehr