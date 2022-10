Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Pedelec- und Pkw Fahrerin in Neuhütten, Unfallzeuge gesucht

Neuhütten (ots)

Bereits am Samstag, 08.10.22 gegen 10.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Neuhütten an der Einmündung Saarstr. zur Dollbergstr.. Dort befuhr eine Fahrerin eines Toyotas die Dollbergstr. in Richtung Saarstr. und beabsichtigte in diese einzubiegen. Eine 78-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec die Saarstr. und beabsichtigte ihrerseits nach links in die Dollbergstr. einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Unfallgeschehen zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Vor Ort soll sich ein Unfallzeuge befunden haben, der den Verkehrsunfall beobachtet hatte. Dieser Zeuge soll einen goldfarbenen Geländewagen, evtl. einen Pick-up, gefahren haben. Der Mann sei etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und trug eine Mütze. Die Polizei Hermeskeil erbittet Hinweise zu dem Unfallgeschehen und zu dem möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 06503/9151-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell